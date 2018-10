BRIDLINGTON

Here are the latest high tide times for Bridlington:

Fri 26 0559 6.1(m) 1827 6.1(m)

Sat 27 0635 6.1(m) 1904 6.0(m)

Sun 28 0715 6.1(m) 1942 5.9(m)

Mon 29 0700 5.9(m) 1928 5.6(m)

Tue 30 0756 5.5(m) 2023 5.3(m)

Wed 31 0903 5.2(m) 2130 5.1(m)

Thu 01 1023 4.9(m) 2251 4.9(m)

Fri 02 1149 4.9(m) **** ******