BRIDLINGTON

Don't forget to check the high tide times for this weekend for the Bridlington area:

Fri 19 0100 4.6(m) 1408 4.7(m)

Sat 20 0214 4.8(m) 1503 4.9(m)

Sun 21 0306 5.1(m) 1545 5.3(m)

Mon 22 0347 5.4(m) 1620 5.5(m)

Tue 23 0422 5.6(m) 1652 5.8(m)

Wed 24 0454 5.9(m) 1723 6.0(m)

Thu 25 0526 6.0(m) 1754 6.0(m)

Fri 26 0559 6.1(m) 1827 6.1(m)