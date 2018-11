BRIDLINGTON

Take a look at this week's high tide times for Bridlington:

Fri 09 0506 6.1(m) 1725 6.0(m)

Sat 10 0544 6.0(m) 1759 5.9(m)

Sun 11 0622 5.7(m) 1834 5.7(m)

Mon 12 0701 5.5(m) 1911 5.5(m)

Tue 13 0748 5.2(m) 1954 5.3(m)

Wed 14 0839 4.8(m) 2044 4.9(m)

Thu 15 0940 4.6(m) 2145 4.8(m)

Fri 16 1055 4.5(m) 2257 4.7(m)