Cinema listings

Your guide to what's on the big screen across the region this week.

Friday 26 May to Thursday 1 June

Malton, The Palace Cinema

Box Office 01653 600008/ Info. Booking Advised.

A Dog’s Purpose: Fri: 19.45. Sat: 12.30. Sun: 19.30. Sun-Thurs: 11.15; Baywatch: Mon-Fri: 16.45, 19.45; Diary Of A Wimpy Kid: Fri: 13.30, 15.20, 16.45. Sat: 10.30, 13.00, 15.00. Sun-Thurs: 11.00. Sun: 13.45, 17.15. Mon-Thurs: 13.00, 15.00; King Arthur - Legend of the Sword: Fri: 13.45, 17.15. Fri & Sun: 19.45. Mon-Sun: 13.30; Pirates Of the Caribbean - Salazar’s Revenge: Fri: 13.30. Fri, Sun-Thurs: 19.30. Sat: 12.30, 14.30, 16.00. Sun: 13.30, 14.00, 16.45. Mon-Thurs: 13.45. Sat, Mon-Thurs: 17.00. Mon-Thurs: 19.45; Pirates Of the Caribbean - Salazar’s Revenge 3D: Fri, Sun-Thurs: 16.30; The Boss Baby: Sat: 10.30. Sun-Thurs: 11.00.

Pocklington Arts Centre

01759 301547

NT Live - Obsession (Encore): Tues: 19.00; .

Scarborough Plaza

01723 507567

Diary Of A Wimpy Kid - the Long Hall. Fri: 15.00. Sat-Thurs: : 10.00 & noon; Pirates Of The Caribbean - Salazar’s Revenge: Fri: 17.00, 20.00. Sat-Thurs: 14.00, 17.00, 20.00.

York City Screen

0871 902 5726.

Pirates Of The Caribbean - Salazar’s Revenge: Fri, Sat: 12.00, 15.00 (subtitled Fri), 18.00, 21.00. Sun: 11.30, 14.30, 17.30, 20.30. Mon: 11.00 (parent & baby), 14.10, 18.00, 21.00. Tues: 11.45, 14.45, 17.45, 20.45 (subtitled). Wed: 11.00 (parent & baby), 14.30, 17.40, 20.45. Thurs: 11.50, 14.50, 17.50, 20.50; The Red Turtle: Fri: 13.10, 18.45. Sat: 13.00, 18.45. Sun: 17.10. Mon: 15.5, 20.00. Tues: 11.35, 18.55. Wed: 16.10, 20.55. Thurs: 16.00; Frantz: Fri, Sun, Tues: 20.40. Sat: 20.30. Mon: 17.50. Wed: 20.35. Thurs: 11.010, 18.05; The Levelling: Fri, Sun: 18.30. Sat: 18.15. Mon: 20.30. Tues: 15.55. Wed: 14.00. Thur: 11.00; Wonder Woman: Thurs: 20.40; Diary Of A Wimpy Kid - The Long Haul: Fri: 11.30, 13.45. Sat: 11.30, 13.45. Sun: 12.00. Mon: 10.50. Tues: 10.55, 13.40. Wed: 11.45. Thurs: 13.45; Alien Covenant: Fri: 16.00, 13.45. Sat: 16.00, 20.50. Sun: 14.20. Mon: 12.00, 17.15. Tues: 16.10, 21.00. Wed: 15.10. Thurs: 16.10; Guardians Of The Galaxy Vol 2: Fri: 1520. Sat: 15.10. Sun: 15.30. Mon: 14.45. Tues: 13.10. Wed: 12.10. Thurs: 13.05; Hopster Showtime Space Adventures: Fri: 11.30; LI(AF Animated Kids’ Club Special: 10.30 (activities), 11.15 (film); Graduation: Sun: 10.45; The Naked Civil Servant: Sun: 13.30; The Hippopotamus: Sun: 19.30; Singin’ In The Rain: Mon: 13.15 (Dementia-friendly); Harmonium: Tues: 18.00; World Art - Raphael, Lord Of The Arts: Wed: 18.15; NT Encore - Whos Afraid Of Virginia Woolf?: Thurs: 19.00;



SCARBOROUGH, STEPHEN JOSEPH THEATRE

01723 370541

The Hippopotamus + live Q & A: Sun: 19.30; Beauty And The Beast: Mon: 18.45. Tues: 14.45, 18.45. Thurs: 13.45; NT Live - Who’s Afraid Of Virginia Woolf? Encore: Thurs: 19.15 .

SCARBOROUGH PLAZA

01723 507567

Diary Of A Wimpy Kid - the Long Hall. Fri: 15.00. Sat-Thurs: : 10.00 & noon; Pirates Of The Caribbean - Salazar’s Revenge: Fri: 17.00, 20.00. Sat-Thurs: 14.00, 17.00, 20.00.

WHITBY PAVILION

01947 604855

The Zookeeper’s Wife: Tues & Wed: 19.30; Guardians Of The Galaxy - Vol 2: Fri-Wed: 14.30. Thurs: 11.00.

MIDDLESBROUGH CINEWORLD

0871 2208000

Wonder Woman IMAX 3D: Thurs: 13.10, 16.20, 19.30; Pirates of the Caribbean - Salazar’s Revenge - IMAX 3D: Fri-Wed: 19.30; Pirates of the Caribbean - Salazar’s Revenge IMAX: Sun: 13.00, 16.00, 19.00; Baywatch: Mon-Wed: 12.30, 15.15, 17.00, 18.00, 19.45, 20.45. Wed: 22.30. Thurs: 12.50, 15.30, 18.10, 19.40, 20.50; Wonder Woman 3D: Thurs: 11.00, 12.00, 14.10, 15.10, 17.20, 18.20, 20.30, 21.30; Pirates Of The Caribbean - Salazar’s Revenge 3D: Fri-Wed: 11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 20.30. Thurs: 11.00, 14.00, 17.00, 20.00; Pirates Of The Caribbean - Salazar’s Revenge: Mon, Wed: 10.00. Fri-Wed: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 (subtitled Sun), 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00. Fri-Sun: 22.00. Thurs: 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 (subtitled), 19.00, 21.00; Colossal: Fri-Sun: 20.50; Guardians Of The Galaxy Vol 2: Fri-Sun: 11.15, 14.15, 17.15, 20.15. Mon-Wed: 11.20, 14.20, 17.20, 20.20. Wed: 23.20. Thurs: 13.50, 16.50, 19.50; Fast & Furious 8: Fri-Sun: 16.45; A Dog’s Purpose: Fri-Sun: 12.10, 14.30, 17.00. Mon-Wed: 12.20, 14.45. Thurs: 11.30; King Arthur - Legend Of the Sword 3D: Fri-Sun: 19.50; King Arthur - Legend Of the Sword: Mon-Wed: 11.10, 14.10, 17.10, 20.10. Wed: 23.15. Fri-Sun: 12.30, 15.20, 18.10, 21.10. Thurs: 11.20, 14.20, 17.20, 20.20; Snatched: Fri: 11.45, 17.45, 20.10. Sat, Sun: 17.45 (subtitled Sun), 20.10. Mon, Tues: 17.10, 20.50 (subtitled Mon). Wed: 17.10, 20.50, 23.10; Diary Of A Wimpy Kid - The Long Haul: Fri-Wed: 11.30, 13.50, 16.10, 18.30. Thurs: 11.50, 14.10, 16.30, 18.50; Spark: Fri: 12.40. Sat & Sun: 10.15, 12.40; Alien Covenant: Fri-Wed: 15.00, 17.50, 20.40. Wed: 23.30. Thurs: 14.00, 16.50, 21.10; The Boss Baby: Fri: 14.10. Sat & Sun: 11.45, 14.10. Mon-Wed: 12.00, 14.30. Thurs: 11.20; Beauty & The Beast: Fri-Sun: 11.50, 14.50. Mon-Wed: 12.00; The Lego Batman Movie: Sat & Sun: 10.00. Mon-Thurs: 10.10; Sing: Sat & Sun: 10.10. Mon-Thurs: 10.00.