Cinema listings

Your guide to what's on the big screen across the region this week.

Friday 2 March to Thursday 9 March



MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info

Line 01653 698899

Logan: Fri, Mon-Wed: 13.30, 17.00, 19.40. Thurs: 13.30, 16.30, 19.30. Sat & Sun: 16.30, 19.30. Sat & Sun: 13.15; Sing: Sat: 11, 13.45. Sun: 13.45; The Lego Batman Movie: Fri, Mon-Wed: 16.45. Sat: 11.00, 13.30. Sun: 13.30. Sat & Sun: 15.50. Thurs: 17.00; Viceroy’s House: Fri, Mon-Wed: 13.45, 20.00. Thurs: 13.30, 16.00. Sat & Sun: 17.00, 20.00. Fri, Mon-Wed: 17.45. Sat & Sun: 18.00. Thurs: 20.00; Fifty Shades Darker: Fri, Mon-Wed: 20.00. Sat & Sun: 20.10; Hidden Figures: Fri, Mon-Thurs: 14.00.

SCARBOROUGH, STEPHEN JOSEPH THEATRE

01723 370541

T2 Trainspotting: Fri: 14.45pm, 19.45pm. Sat: 14.00, 17.00, 20.00. Mon-Wed: 19.45. Thurs: 13.45; NT Live - Hedda Gabler: Thurs: 19.00.

SCARBOROUGH PLAZA

01723 507567

Sing!: Sat & Sun: 10.30; Lego Batman Movie: Sat & Sun: 13.00; Logan: Daily: 15.15, 20.15; Viceroys House: Daily: 18.00.

WHITBY PAVILION

01947 604855

Denial: Sat-Thurs: 19.30. Sun: 14.30.

YORK CITY SCREEN

0871 902 5726

Moonlight: Fri: 15.20 (subtitled), 18.15, 20.40. Sat: 16.30, 18.10, 20.30. Sun: 12.10, 17.50, 19.45. Mon: 15.30, 18.10 (subtitled), 21.00. Tues: 12.20, 15.50, 21.10. Wed: 12.45, 16.00, 20.55. Thurs: 13.10, 15.45, 20.50. Mon & Wed: 11.00 (big scream); Viceroy’s House: Fri: 12.55, 15.30, 18.05, 20.55. Sat: 12.45, 15.20, 18.00, 20.45. Sun: 12.30, 15.05, 17.40, 20.15. Mon: 13.35, 16.00, 18.30, 20.45. Tues: 15.35, 18.10, 20.45. Wed: 13.35, 15.25, 18.30, 20.45. Thurs: 10.40, 13.45, 16.20, 18.20; Logan: Fri: 12.00, 15.10, 17.55, 20.50. Sat: 14.00, 17.15, 20.20. Sun: 14.50, 16.40, 20.25. Mon: 12.25, 14.55, 20.30. Tues: 12.45, 15.00, 18.00, 21.00. Wed: 12.10, 15.15, 17.55. Thurs: 15.00, 18.00, 21.00; ROH Encore - The Sleeping Beauty: Tues: 12.00; Ziggy Stardust And The Spiders From Mars - The Motion Picture: Tues: 18.30; Camerperson: Wed: 18.20; Kong - Skull Island: Wed: 9.00; NT Live - Hedda Gabler: Thurs: 19.00; Hidden Figures: Fri: 12.25. Sat: 12.35. Mon: 12.00. Thurs: 12.10; Hopster Showtime Story Time: Fri: 11.30; Alice Through The Looking Glass: Sat: 10.30 (activities), 11.15 (film); Christine: Sun: 10.45; Goodfellas: Sun: 13.25. Thurs: 10.45.



POCKLING ARTS CENTRE

01759 301547

Jackie: Fri: 13.00, 19.30. Sat: 19.00.

MIDDLESBROUGH

0871 2208000

Kong - Skull Island - IMAX 3D: Thurs: 11.30, 14.20, 17.10, 20.00; Logan - IMAX: Fri-Wed: 11.00, 14.10, 17.10, 20.40; The Lega Batman Movie Autism friendly screening: Sun: 11.00; Kong - Skull Island 3D: Thurs: 12.30, 15.20, 18.10, 19.00 21.00; Patriots Day: Fri, Mon-Wed: 14.00, 19.50. Sat: 11.20, 19.50. Sun: 19.50 (subtitled). Thurs: 20.20; John Wick - Chapter 2: Fri: 11.30. Fri-Wed: 11.30, 14.20, 18.00, 20.50. Thurs: 13.40, 17.20, 2030 (subtitled); Logan: Daily: 11.00, 12.00, 13.00 (subtitled Sun), 14.10, 15.10, 16.10, 17.20, 18.15 (subtitled Mon), 19.15, 20.00, 20.40, 21.20; Viceroy’s House: Fri-Wed: 12.10, 14.40, 17.10, 19.40. Thurs: 11.10, 14.50, 17.30, 20.10; Fist Fight: Fri-Wed: 12.30, 14.50, 16.30, 18.50, 21.10. Thurs: 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10; Fifty Shades Darker: Fri, Mon-Wed: 11.15. Sat & Sun: 12.30. Fri-Wed: 15.15, 17.15, 19.30. Thurs: 12.20, 15.10, 18.00, 20.40; The Great Wall: Fri: 11.10, 17.10, 20.30. Sat & Sun: 10.00, 17.10, 20.30. Mon: 11.10, 17.10. Tues & Wed: 11.10, 17.10, 20.30. Thurs: 11.10, 13.45; Hidden Figures: Fri, Wed: 13.40, 20.15. Sat: 20.15. Mon: 13.40, 20.15. Tues: 13.40; Sing: Sat & Sun: 11.10. Fri-Wed: 12.20, 15.00, 17.40. Thurs: 12.00, 14.40, 16.20; The Lego Batman Movie: Sat & Sun: 10.30, 11.30. Fri-Wed: 13.00, 15.30, 17.00, 18.00. Thurs: 13.00, 15.30, 16.30, 18.00; Hacksaw Ridge: Fri, Mon-Wed: 12.10; Ezra: Sun-Mon: 19.40; Moana: Sat & Sun: 10.00; Ballerina: Sat & Sun: 10.00; Trolls: Sat & Sun: 10.00; Ziggy Stardust and the Spiders from Mars: Tues: 19.45; NT Live - Hedda Gabler: Thurs: 19.00 .