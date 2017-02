Cinema listings

Your guide to what's on the big screen across the region this week.

Friday 17 February to Thursday 23 February

BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Listings unavailable at time of going to print.

MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info

Line 01653 698899

Hidden Figures: Daily: 15.2516.45, 19.30; Fifty Shades Darker:Daily: 17.50, 19.45; The Space Between Us: Daily: 14.00, 16.30; The Lego Batman Movie: Daily: 13.45; The Lego Batman Movie 3D: Daily: 11.15, 20.10; Sing: Daily: 11.00, 13.15; Moana: Daily: 11.00.

SCARBOROUGH PLAZA

01723 507567

Fifty Shades Darker: Daily: 20.15; Lego Batman Movie: Daily: 13.15, 15.45, 18.00; Sing: Sat-Thurs: 11.00.

SCARBOROUGH, STEPHEN JOSEPH THEATRE

01723 370541

Manchester By The Sea: Fri: 14.45, 19.45pm. Sat: 14.00, 17.00, 20.00.

YORK CITY SCREEN

0871 902 5726

Hidden Figures: Fri: 15.20, 20.45. Sat: 15.45, 21.10. Sun: 14.55, 20.30. Mon: 14.55, 21.00. Tues: 13.10, 21.10. Wed: 15.25, 18.15. Thurs: 14.55, 20.50. Mon & Wed: 11.00 (big scream); Jorvik Viking Festival - Asteix And Obelix - The Mansions Of The Gods: Tues: 11.00; Tanna: Tues: 18.10; Exhibition On Screen - I, Claude Monet: Tues: 18.30; NT Encore - Saint Joan: Wed: 12.00; LGBT - Girls Lost: Wed: 9.00; La La Land: Fri: 12.30, 18.25. Sat: 12.10, 17.25. Sun: 17.20. Mon: 20.40. Tues: 11.55. Wed: 20.40. Thurs: 12.00, 17.45; Rastamous Da Mouseland School Of Rock: Fri: 11.30; Multiple Maniacs: Fri: 21.30; Trolls: 10.30 (activities), 11.15 (film); Alien: Sat: 12.00; LoveTrue: Sun: 10.45; Lawrence Of Arabia: Sun: 12.40; Lion: Fri: 12.10, 18.00. Sat: 14.40, 18.25. Sun: 17.40. Mon: 12.10, 17.55. Tues: 15.45, 20.35. Wed: 17.55. Thurs: 11.40, 17.55; Sing: Fri: 12.40. Sat: 13.15. Sun: 12.00. Mon: 15.20. Tues: 12.50. Wed: 15.35. Thurs: 12.20; Toni Erdmann: Fri: 14.55. Sat: 20.25. Sun: 11.30, 20.20. Mon: 14.15, 17.40. Tues: 14.45. Wed: 14.15. Thurs: 14.25, 20.40.

WHITBY PAVILION

01947 604855

Manchester By The Sea: Fri: 14.30. Sun, Tues: 19.30; Live By Night: Sat, Mon: 19.30. Thurs: 14.30.

BEVERLEY PARKWAY

01482 968090.

Fifty Shades Darker: Fri, Sun: 12.20, 15.00, 17.40, 20.25. Sat: 12.10, 14.30, 17.40, 20.25. Mon-Thurs: 12.00, 15.00, 17.40, 20.25; The Great Wall 3D: Fri-Wed: 17.25; The Great Wall: Fri: 11.50, 14.55, 20.45. Sat-Mon: 12.30, 14.55, 20.45. Tues, Wed: 10.00, 12.30, 14.45, 20.45. Thurs: 12.30, 14.45, 17.35, 20.45. Mon: 10.00 (subtitled); Hidden Figures: Fri: 12.00, 14.20, 17.15, 20.10. Sat: 11.30, 14.00, 17.15, 20.10. Sun, Thurs: 11.20, 14.20, 17.15, 20.10. Mon-Wed: 11.30, 14.20, 17.15, 20.10; T2 Trainspotting: Daily: 20.35; Jackie: Fri: 13.10. Mon: 17.50. Wed: 11.15; La La Land: Fri, Mon, Tues: 14.00, 19.55. Sat, Sun, Wed, Thurs: 19.55; Manchester By The Sea: Fri: 19.45. Tues: 17.40. Wed: 13.50; Lion: Fri, Sun, Tues: 17.00. Sat, Mon: 17.50. Wed: 20.00. Thurs: 14.15; The Space Between Us: Fri: 11.30. Sat, Thurs: 17.00. Sun, Wed: 17.50. Mon, Tues: 11.5; Patriot’s Day: Thurs: 17.40;

Mystery Movie: Mon: 20.15; Disney’s The Broadway Music: Sun: 15.00; Sing: Fri: 15.45. Sat, Mon-Wed: 13.10, 15.45. Sun: 10.00, 11.55, 14.30. Thurs: 10.00, 13.10, 15.45; Alice Through The Looking Glass: Sat & Sun: 10.15; Senior Screen - Mum’s List: Thurs: 10.30; I, Daniel Blake: Thurs: 10.30; Back To The Future: Thurs: 20.00; The Lego Batman Movie: FSat-Thurs: 10.00. Daily: 12.35, 15.10. Sun: 10.00 (autism friendly), 18.15 (subtitled); The Lego Batman Movie 3D: Fri, Sat, Mon-Thurs: 18.15; Hacksaw Ridge: Fri: 17.40. Sat, Sun, Tues: 19.45. Wed: 17.00.

POCKLINGTON ARTS CENTRE

01759 301547

Manchester By The Sea: Fri: 13.00. Fri, Tues, Wed: 19.30.

MIDDLESBROUGH CINEWORLD

0871 2208000

Fifty Shades Darker: Daily: 13.00, 15.45, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.50; John Wick - Chapter Two - IMAX: Daily: 15.20, 20.40; The Great Wall - IMAX - 3D: Daily: 18.10; T2 Trainspotting: Daily: 21.10; Lion: Daily: 20.20; The Space Between Us: Sun: 20.15. Tues-Wed: 19.30; Moana Sing-a-Long: Sun, Wed: 10.20; Moana: Fri, Sat, Mon, Tues, Thurs: 10.20; Munthirivallikal Thallirkumbol: Sun: 16.50. Mon: 19.30; Ballerina: Daily: 10.00; Storks: Daily: 10.00; Trolls: Daily: 10.00; Sing: Daily: 10.10, 11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 14.40, 15.30, 16.20, 17.20, 18.30; Split: Daily: 21.20; The Lego Batman Movie 3D: Fri, Sat, Mon, Wed: 11.40, 17.00. Sun, Thurs: 11.40; The Lego Batman Movie: Daily: 10.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.10, 17.50, 17.50 (subtitled Sun), 18.50; The Lego Batman Movie - IMAX - 3D: Daily: 12.40; Patriot’s Day: Thurs: 17.00, 20.15; John Wick - Chapter Two: Daily: 12.10, 15.20, 18.10 (subtitled Mon), 20.40; The Great Wall 3D: Daily: 12.50, 18.10; The Grat Wall: Daily: 10.20, 15.30 (subtitled Sun), 21.00; Hidden Figures: Daily: 11.15, 14.15, 17.15, 20.10; The Founder: Daily: 12.10, 14.50, 17.40, 20.30.