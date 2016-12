Cinema listings

Your guide to what's one the big screen across the region this week.

Pocklington Arts Centre

01759 301547

Inferno: Fri, Sat, Tue: 19.30; Britain on Film. Railways: Mon: 19.30, Tue: 13.00 .

Bridlington Forum

01262 676767

Moana: Mon - Thur: 13.30, 16.30, Sat, Sun: 10.30, 16.30; Moana 3D: Sat, Sun: 13.30; Allied: Daily: 19.30; Sully. Miracle on the Hudson: Fri, Mon - Thur: 14.00, 17.00, 20.00, Sat, Sun: 11.00, 14.00, 17.00, 20.00; Fantastic Beasts And Where To Find Them: Mon - Thur: 13.15, 16.15, 19.15, Sat, Sun: 10.15, 13.15, 16.15, 19.15.

Beverley Parkway

01482 968090.

Disney’s Moana 3D: Fri, Mon, Tue: 15.40, Sat, Sun: 10.00, Wed: 15.20, Thur: 12.10; Disney’s Moana: Fri, Mon, Tue, Wed: 12.10, 17.35, Sat, Sun: 13.00, 15.40, 17.35, Thur: 12.30, 14.45, 17.10, 20.45; Sully: Fri, Mon, Tue: 12.15, 14.45, 18.20, 20.45, Sat, Sun: 12.40, 15.10, 18.20, 20.45, Wed: 12.10, 14.25, 17.40, 20.45, Thur: 12.30, 14.45, 17.10, 20.45; Allied: Fri, Mon, Tue: 12.30, 14.30, 17.15, 20.00, Sat, Sun: 14.30, 17.15, 20.00, Wed: 12.30, 14.45, 20.00, Thur: 16.00, 20.15; A United Kingdom: Fri, Mon, Tue, Wed: 13.00, 20.30, Sat: 15.20, 20.30, Sun: 20.30, Thur: 12.00; A United Kingdom: (Subtitled for Hard of Hearing): Sun: 12.00; A Street Cat Named Bob: Fri, Mon, Tue: 15.20, 18.00, Sat: 10.30, 18.00, Sun: 18.00, Wed: 15.00; Arrival: Fri, Sat, Sun, Tue: 20.15; Storks: Sat, Sun: 10.00, 12.15; Trolls: Sat, Sun: 10.30, 12.45; Bad Santa 2: Fri, Sat, Sun, Tue, Wed: 20.55, Thur: 13.30; Bad Santa 2: (Subtitled for hard of hearing: Mon: 20.55; Fantastic Beasts And Where To Find them 3D: Fri, Mon - Wed: 18.00, Sat, Sun: 15.00, 18.00; Fantastic Beasts and Where To Find Them: Fri, Mon, Tue: 12.40, 13.45, 16.45, 19.45, Sat, Sun: 10.45, 13.45, 16.45, 19.45, Wed: 13.45, 16.45, 19.45, Thur: 14.00, 17.00, 20.00; Office Christmas Party: Wed: 12.20, 18.00, 20.15, Thur: 18.20; Mum’s List: Fri, Mon - Wed: 15.35, Sat: 13.00, Tue: 15.200; Kung Fu Panda: (Little Penguins): Sat, Sun: 10.15; Bridget Jones’ Baby: (Senior): Thur: 10.30; A United Kingdom: (Parent and baby): Thur: 11.00; Mystery Movie Monday: Mon: 2015; Sweet Bean: Beverley Film Society: Thur: 19.30.

Malton, The Palace Cinema

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

Sully: Mon - Wed: 13.00, 17.30, 19.45; Sat, Sun: 18.15, Thur: 14.00, 16.30, 2.015; Moana: Fri, Mon - Wed: 15.00, Sat, Sun: 11.00, 13.30, Thur: 15.30; Allied: Mon - Wed: 13.30, 20.00, Tue: 13.30 (Subtitled for hard of hearing): Thur: 13.00, 17.45, Sat, Sun: 20.00; A United Kingdom: ; Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri, Mon - Wed: 11.00, 14.00; Fantastic Beasts And Where To Find Them 3D: Sat, Sun: 17.00; A Street Cat Named Bob: Fri, Mon - Wed: 19.45, Thur: 17.30; Sully - screen 3: Sat, Sun: 13.15; Troll: Sat, Sun: 16.00; A United Kingdom - screen 3: Mon - Wed: 13.00, 20.00 (Tue: 20.00 -subtitled for hard of hearing); A Street Cat Named Bob: Daily: 17.15; Trolls: Sun: 11.00 .

Scarborough, Plaza

01723 507567

Disney’s Moana: Fri, Mon - Thur: 14.30, 18.00, Sat, Sun at 10.30, 13.00, 18.00; Fantastic Beasts & Where To Find Them: Daily: 20.15, Sat and Sun: 15.15; A United Kingdom: Daily: 12.00 .

Scarborough, Stephen Joseph Theatre

01723 370541

Gone With The Wind: Tue: 13.00.

Whitby Pavilion

01947 604855

The Light Between Oceans: Sat: 19.30, Sun: 19.30, Mon: 14.30.

York City Screen 0871 902 5726

Allied: Fri: 12.20 (Subtitled): 20.40, Sat: 13.20, 20.30, Sun: 18.15, Mon: 11.30, 18.15, Tue: 15.20, 20.30, Wed: 15.24, 20.55, Thur: 13.50, 18.00; Paterson: Fri: 16.00, 21.10, Sat: 12.35, 21.05, Sun: 12.40, 15.10, Mon: 12.30, 21.00, Tue: 12.25, 21.00, Wed: 12.40, Thur: 12.50, 20.55; Your Name: Fri: 11.00, Sat: 18.35, Wed: 21.15; A United Kingdom: Fri: 13.30, 18.05, Sat: 15.25, 18.00, Sun: 15.30, Mon: 14.30, 17.30, Tue: 13.00, 18.15 (Subtitled for hard of hearing): Wed: 14.45, 18.45, Thur: 12.10, 16.40; Fantastic Beasts And Where To Find Them:Fri: 11.40, 14.40, 17.50, 20.55, Sat: 11.45, 14.45, 17.45, 20.45, Sun: 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Mon: 11.45, 14.45, 17.45, 20.45, Tue: 11.45, 14.45, 17.45, 20.45, Wed: 11.45, 14.45 17.45, 20.45, Thur: 10.55, 14.45, 17.45, 20.40; Arrival: Fri: 15.10, 18.35, Sat: 16.00, Sun: 18.05, Mon: 15.15, Tue: 15.45, Wed: 16.15, Wed: 16.15; Messy Goes to Okido: (Toddler Time): Fri: 11.30; ParaNorma (kids): Sat: 11.15; Sonita: Sun Matinee: 10.45; Night of The Demon. (A Warnng To the Curious. Vintage Sundays): Sun: 13.00, Thur: 10.45; One More time With Feeling: Sun: 21.00; Office Christmas Party: Sun: 21.00; The Coming War on China + Q&A with John Pilger: Mon: 20.00; Little Men: Tue: 18.30; Paterson: Wednesday Big Screen: (Parents and baby): Wed: 11.00.

Middlesbrough Cineworld

0871 2208000

Fantastic Beasts and Where to Find Them:Daily: 13.40, 16.40, 19.40, Sat, Sun: 10.40; Moana - Autism Friendly Screening: Sun: 11.00; Office Party: Mon: 20.15, Wed, Thur: 12.15, 15.30, 18.10, 20.45; The Night Before Christmas: Wed: 20.15; Sully. Miracle on The Hudson: Fri: 11.00, 13.00, 15.30, 18.00, 19.00, 20.20, 21.20, Sat, Sun: 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 19.00, 20.20, 21.20, Mon, Tue: 13.00, 15.30, 18.00, 19.00, 20.20, 21.20, Mon, Tue: 11.00, 13.00, 15.30, 18.00, 20.20, 21.20, Wed: 11.00, 13.00, 15.30, 18.00, 2020. 21.20, Thur: 11.00, 13.00, 15.30, 18.00, 20.20, 21.10; Moana: Daily: 11.50, 14.30, 17.10, Fri, 12.40, 15.20, 16.20, 18.00, 19.50, Sat: 10.00, 11.00, 12.40, 13.40, 15.20, 16.20, 18.00, 19.50, Sun: 12.40, 13.40, 15.20, 16.20, 18.00, 19.50, Mon: 15.20, 16.20, 18.00, 19.50, Tue-Thur: 12.40, 15.20, 16.20, 18.00, 19.50; Bleed For This: Fri: 15.00, 18.15, 21.00, Sat, Sun: 12.20, 15.00, 1815, 21.00, Mon, Tue: 15.00, 18.15, 21.00, Wed: 14.45, 18.15, 21.00, Thur: 14.450, 17.20, 21.00; The Edge of Seventeen: Fri: 11.30, 13.20, 15.50, 18.20, 20.50, Sat, Sun: 13.20, 15.50, 18.20, 20.50, Mon - Thur: 11.30, 13.20, 15.50, 18.20, 20.50; Allied: Fri - Tue: 11.50, 14.40, 17.30, 20.40, Wed: 11.50, 14.40, 17.30, 21.10, Thur: 11.50, 14.40, 17.30, 20.40; Bad Santa 2: Fri: 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, Sat: 17.40, 20.00, Sun: 17.40, 20.00, Mon: 11.00, 14.00, 17.40, 21.10, Tue: 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, Wed: 11.00, 14.00, 19.00, Thur: 11.10, 14.00, 18.40; A United Kingdom: Fri: 13.15, Mon - Wed: 13.15, Thur: 13.30; Fantastic Beasts and Where to Find Them: Daily: 13.40, 16.40, 19.40,; Fantastic Beasts And Where To Find Them:Fri: 12.10, 13.00, 15.10, 16.00, 18.10, 19.00, 20.30, Sat: 10.40, 12.10, 13.00,15.10, 16.00, 18.10, 19.00 (subtitled), 20.30, Tue: 15.10, 16.00, 18.10, 19.00, 20.30, Wed: 12.10, 15.10, 18.10, 20.40, Thur: 12.10, 15.10, 18.10, 20.30; Arrival: Fri: 12.20, 21.10, Sat, Sun: 21.10, Mon: 12.20, Tue: 12.20, 21.10, Wed: 12.00, 17.30, Thur: 12.00; Doctor Strange: Fri: 11.00, Sat, Sun: 10.20, Mon - Thur: 11.00, Trolls: Fri: 15.50, Sat, Sun: 11.10, 13.30, 15.50, Mon - Wed: 15.50, Thur: 16.10; Movies for juniors. Goosebumps: Sat, Sun: 10.00; M4J. The BFG: Sat, Sun: 10.00; M4J.The Secret Life of Pets: Sat, Sun: 10.00.