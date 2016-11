Cinema listings

Your guide to what's on the big screen across the region this weekend.

Friday 25 November to Thursday 1 December

Bridlington Forum

01262 676767

Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri - Mon: 1.30, 4.30, Sat, Sun: 10.30, 16.30; Fantastic Beasts And Where to Find Them 3D: Fri - Mon: 7.30 Sat, Sun: 1.30 7.30; Allied: Fri, Mon: 13.45 16.45 19.45, Sat, Sun: 16.45, 19.45; Trolls: Sat, Sun: 10.45; Trolls 3D: Sat, Sun: 13.45; A Street Cat Named Bob: Fri, Mon, Thur: 1.40, Sat, Sun: 10.40, 13.40; Arrival: Daily: 4.40 7.40.

Malton, The Palace Cinema

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

Allied: Fri: 20.00, Mon - Thur: 13.45, Sat, Sun: 16.45, Mon, Tue: 20.00; Allied (Screen 3): Fri, Mon - Thur: 17.00, Sat, Sun: 13.00, 20.00, Fri, Wed, Thur: 19.45; A United Kingdom: Fri, Wed, Thur: 14.00, 17.15, 20.00, Sat, Sun: 15.00, 20.00, Mon, Tue: 14.00, 17.15; Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri, Sat, Sun, Wed, Thur: 19.45, Sat, Sun: 13.30, Mon, Tue: 17.00; Fantastic Beasts And Where To Find Them 3D:Fri, Wed, Thur: 17.00, Sat, Sun: 17.15, Mon, Tue: 19.45; Fantastic Beasts and Where to Find Them (Screen 3): Mon - Thur: 13.30; A Street Cat Named Bob: Sat, Sun: 15.30.

Scarborough, Stephen Joseph Theatre

01723 370541

Starfish: Fri: 14.45, 19.45, Sat: 14.00, 20.00.

Scarborough, Plaza

01723 507567

Fantastic Beasts & Where To Find Them: Daily, 13.00, 16.14, 19.30; Trolls: Sat, Sun: 10.30.



Whitby Pavilion

01947 604855

Queen of Katwe: Sun: 14.50, Mon: 14.30, Tue: 19.30, Wed: 19.30.

York City Screen 0871 902 5726

A United Kingdom: Fri: 13.25, 18.50, Sat: 15.25, 20.45, Sun: 14.45, 18.30, Mon: 12.15, 21.00, Tue: 15.55, 20.35, Wed: 11.00, 13.35, 18.35, Thur: 13.00, 18.10; Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri: 11.45, 14.45, 17.45, 20.50, Sat: 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, Sun: 11.30, 14.30, 17.35, 20.35, Mon: 11.45, 14.45, 17.45, 20.45, Tue: 11.40, 14.40, 17.50, 20.50, Wed: 11.30, 14.35, 17.40, 20.40, Thur: 11.30, 14.30, 17.30, 20.30; Fantastic Beasts and Where to Find Them 3D: Sat: 18.15, Mon: 18.15, Sun: 15.30; Arrival:Fri: 15.45, 18.00, 21.05, Sat: 12.15, 15.00, 18.00, 21.15, Sun: 11.45, 17.20, 21.00, Mon: 12.45, 15.30, 18.00, 21.15, Tue: 12.45, 18.15, 21.05, Wed: 15.30, 18.05, 21.05, Thur: 11.00, 15.30, 18.20, 21.00; A Street Cat Named Bob: Fri: 20.35, Tue: 15.30, Wed: 16.10, Thur: 13.35; The Innocents: Fri: 13.00, Sat: 12.50, Sun: 12.55, Mon: 15.00, Tue: 13.15, Wed: 20.55, Thur: 15.55; Bridget Jones’s Baby: Fri: 12.40; Q Pootle 5 Programme 123 (Toddler time): Fri: 11.30; LIAF Animated Shorts Special - (kids): Sat: 11.15; Dseierto - Sunday matinee: Sun: 10.45; The Blood On Satan’s Claw - Vintage Sundays: Sun: 20.00, Thur: 10.45.

Middlesbrough Cineworld

0871 2208000

Rogue One - A Star Wars Story (Midnight Screening) - Advance box office): December 15, 00.05; Fantastic Beasts and Where to Find Them: Fri: 13.45, 16.45, 19.45, Sat, Sun: 10.40, 13.45, 16.45, 19.45, Mon - Thur: 13.45, 16.45, 19.45; Moana: Sat: 18.30; Bleed For this: Tue: 20.15; The Edge of Seventeen: Wed, Thur: 13.10, 15.40, 18.10, 20.40; Allied: Fri: 12.30, 15.20, 18.10, 19.40, 21.00, Sat: 12.30, 15.20, 17.45, 19.40, 221.15, Sun - thur: 12.30, 15.20, 18.10, 19.40, 21.00; Bad Santa 2: Fri - Thur: 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 20.50, ; A United Kingdom: Fri - MOn: 12.00, 14.40, 20.00, Tue: 12.00, 14.40, `7.20, 20.10, Wed, Thur: 12.00, 14.40, 17.20, 20.00; Mum’s List: Fri - Sun: 14.40, 17.10, 19.30, Mon: 14.40, 17.10, 20.15; Tue - Thur: 14.40, 17.10, 19.30; Fantastic Beasts and Where to Find Them: Fri: 13.45, 16.45, 19.45, Sat, Sun: 10.40, 13.45, 16.45, 19.45, Mon - Thur: 13.45, 16.45, 19.45; Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri - Tue: 11.40, 13.00, 14.50, 16.00, 18.00, 19.00, 20.30, 21.10, Wed: 11.40, 13.00, 14.50, 16.00, 18.00, 20.30, 21.10, Wed: 11.40, 13.00, 14.50, 16.00, 18.00, 20.30, 21.10, Thur: 11.40, 13.00, 14.50, 16.00, 18.00, 19.00, 20.30, 21.10; Arrival: Fri , Sat: 12.20, 15.00, 17.00, 20.40, Sun: 12.15, 14.45, 17.00, 21.15, Mon: 12.20, 15.00, 17.00, 20.40, Tue: 12.20, 15.00, 17.00, Wed, Thur: 12.20, 15.00, 17.30; The Accountant: Fri: 11.20, 14.10, 17.45, Sat: 14.10, 17.30, Sun: 14.10, 18.15, Mon, Tue: 11.20, 14.10, 17.45, Wed, Thur: 11.20, 14.10, 17.40; A Street Cat Named Bob: Daily: 12.15; Doctor Strange: Fri: 12.00, 14.45, 17.30, 20.15, Sat: 12.00, 14.45, 20.30, Sun: 12.00, 17.30, 2015, Mon: 12.00, 14.45, 17.30, Tue: 12.00, 14.45, 17.30, Tue: 12.00, 14.45, 17.30, 20.40, Wed, Thur: 12.00, 14.45, 20.15; Jack Reacher. Never Go Back: Fri: 11.00, Mon - Thur: 11.00; Trolls: Fri: 13.30, 15.50, 18.10, Sat, - Tue: 11.10, 13.30, 15.50, 18.10, Wed, Thur: 17.20; Storks: Sat, Sun: 11.50; Movies for Juniors. M4J The good Dinosaur: Sat, Sun: 10.00; M4J. The Secret Life of Pets: SDat, Sun: 10.00; Autism Friendly Screening. Moana: Sun, Dec 4: 11.00.