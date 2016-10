Cinema listings

Your guide to what's on the big screen over the coming week.

Friday 21 October to Thursday 27 October

BEVERLEY PARKWAY

01482 968090.

Storks: Fri: 13.20, 15.35. Sat, Sun: 10.00, 13.20, 15.35. Mon, Tues, Thurs: 10.00, 13.00, 15.25. Wed: 13.00, 15.25; Storks 3D: Sat, Sun: 11.00. Mon-Wed: 10.50; Trolls: Fri-Sun: 12.15, 14.30. Sat: 10.40, 12.45, 14.30. Mon-Thurs: 11.15, 13.30, 15.45. Sun: 10.30 (autism friendly screening); Trolls 3D: Fri: 17.50. Sat, Sun, Thurs: 10.00, 17.50. Mon-Wed: 10.00, 17.25; Inferno: Fri-Sun: 17.30, 20.20. Mon: 12.15, 20.20. Tues-Thurs: 20.20; Bridget Jones’s Baby: Fri: 14.45, 17.00, 20.10. Sat & Sun: 14.45, 20.10. Mon-Thurs: 17.20, 20.00; The Magnificent Seven: Fri, Sun: 19.45; Doctor Strange: Tues, Wed: 09.55, 14.45, 18.00, 20.45. Thurs: 14.45, 18.00, 20.45; Doctor Strange 3D: Tues, Wed: 12.10, 19.45. Thurs: 12.10; The Girl On The Train: Fri, Sun: 12.10, 17.20, 20.45. Sat: 12.15 (subtitled), 17.20, 20.45. Mon-Wed: 17.45, 20.10. Thurs: 20.10; Hell Or High Water: Sun: 17.30. Mon: 15.00; Pete’s Dragon: Sat & Sun: 10.15; Jack Reacher - Never Let Go: Daily: 12.30, 15.15, 18.00, 20.40; Queen Of Katwe: Fri-Sun: 14.30, 19.55. Mon-Thurs: 14.20, 17.10 (subtitled Thurs); Phantom Boy: Fri, Sun: 12.55. Sat: 12.30. Mon: 10.00, 12.15. Thurs: 12.10; The Shallows: Thurs: 1030 (senior screen); The Legend Of Tarzan: Thurs: 10.30 (senior screen); Mystery Monster Film: Mon: 20.15; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fri: 15.00, 17.55. Sat & Sun: 11.30, 15.00, 17.55. Mon-Thurs: 11.30, 14.30; Miss Saigon 25th Anniversary Concert (encore): Mon: 18.45; Branagh Theatre Live - The Entertainer: Thurs: 19.15.

BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Inferno: Daily: 14.45, 19.45; Trolls: Daily: 10.30, 16.30; Trolls 3D: Daily: 13.30;

The Girl On The Train: Daily: 19.30; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children 3D: Daily: 13.45; Storks: Daily: 10.45, 14.00; Jack Reacher - Never Go Back: Daily: 11.00, 17.00, 20.00.

BRIDLINGTON SPOTLIGHT

(Spa box office 01262 678258)

Met Opera - Don Giovanni: Sat: 17.55; Opera - Cosi Fan Tutte: Sun: 18.30.

MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

Inferno: Fri: 13.30, 17.30, 19.45. Sat, Tues, Wed: 17.30, 20.00. Sun & Mon: 17.15, 19.45. Thurs: 15.30, 17.15. Sat-Mon: 15.30. Tues & Wed: 15.35 Thurs: 210.00; Trolls: Fri: 13.30, 17.00. Sat: 13.30. Sun-Thurs: 11.00, 13.00; Trolls 3D: Sat & Thurs: 15.15. Sun-Wed: 15.30; Storks: Sat: 13.15, 15.30. Sun-Wed: 11.15, 15.15. Thurs: 11.15; Storks 3D: Fri: 17.15. Sun-Thurs: 13.15; The Girl On The Train: Fri: 13.45, 20.00. Sat: 19.45. Sun & Mon: 17.50, 20.00. Tues & Wed: 20.15. Thurs: 17.00; Doctor Strange: Tues & Wed: 17.15, 19.45. Thurs: 19.45; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Sat: 13.15. 17.15. Sun & Mon: 13.00, 17.30. Tues & Wed: 10.45, 13.15. Thurs: 11.00, 13.30.

POCKLINGTON ARTS CENTRE

01759 301547

Bridget Jones’s Baby: Fri, Sat, Tues: 19.30; Swallows & Amazons: Sat: 10.30.

SCARBOROUGH, PLAZA

01723 507567

Trolls: Fri: 13.0, 18.00. Sat-Thurs: Daily: 11.00, 13.00, 18.00; Miss Peregrine’s Home for Peculiar children: Daily: 15.15. Fri, Sat, Sun, Mon: 20.00; Doctor Strange: Tues: 12.05. Tues-Thurs: 20.00.

WHITBY COLISEUM CENTRE

01947 825000

The Second Mother: Thurs: 19.45.

YORK CITY SCREEN

0871 9025726

I, Daniel Blake: Fri: 13.35, 15.35 (subtitled), 18.00, 21.00. Sat: 13.25, 18.15, 20.40. Sun: 15.20, 17.40, 20.10. Mon: 12.10, 18.30. Tues: 1820, 20.45 (subtitled). Wed: 11.00 (big scream), 13.25, 18.10, 20.35. Thurs: 12.20, 15.35, 18.25; American Honey: Fri: 20.25. Sat: 14.45. Sun: 16.10. Mon: 124.35. Tues: 12.10. Wed: 17.50. Thurs: 14.55; Doctor Strange: tues: 13.35, 21.15. Wed: 15.40, 21.15. Thurs: 13.40, 21.00; Trolls: Fri: 11.20. Sat: 12.25. Sun: 10.40, 12.55. Mon: 12.30. tues: 11.15, 16.15. Wed: 10.50, 15.50. Thurs: 10.55, 13.15; Inferno: Fri: 12.50, 18.20. Sat: 15.45, 21.00. Sun: 13.25, 19.40. Mon: 15.45, 20.25. Tues: 15.35, 20.55. Wed: 12.15, 15.00, 21.00. Thurs: 18.00; The Girl On The Train: Fri: 12.40, 15.25, 18.10, 20.50. Sat: 12.15, 14.55, 18.25. Sun: 15.10, 17.50, 20.30. Mon: 14.50, 17.25. Tues: 16.05, 18.40. Wed: 13.05, 18.20. Thurs: 11.05, 16.20; Inferno: Fri-Sun, Wed & Thurs: 14.20, 17.10, 20.00. Mon: 17.10, 20.00. Tues: 14.20, 17.10 (subtitled), 20.00; Jack Reacher - Never Go Back: Fri: 14.30, 17.20, 20.10. Sat-Thurs: 11.40, 14.30, 17.20, 20.10. (contact cinema for full l listings).

MIDDLESBROUGH CINEWORLD

0871 2208000

Doctor Strange - D Box 3D: Tues-Thurs: 14.00, 20.00; Doctors Strange - D-Box: Tues-Thurs: 11.00; Jack Reacher - Never Go Back - D-Box: Fri-Mon: 12.30, 15.15, 18.00, 20.50. Tues-Thurs: 17.15; Doctor Strange 3D: Tues-Thurs: 14.00, 18.00, 20.00; Doctor Strange: Tues-Wed: 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.40. Thurs: 11.00, 13.00, 16.00, 20.40; Jack Reacher - Never Go Back: Fri-Mon: 12.30, 15.15, 17.00, 18.00, 19.50, 20.50. Tues-Thurs: 12.30, 15.15, 17.15, 19.50, 20.50; Trolls 3D: Daily: 11.40, 14.00, 16.20; Trolls: Daily: 12.20, 13.10, 14.40, 15.30, 17.50, 18.40, 19.40; Ouija - Origin Of Evil: Fri-Mon: 16.30, 18.50, 21.10. Tues-Thurs: 18.15, 21.00; Keeping Up With The Joneses: Fri-Mon: 21.00. Tues-Thurs: 20.30; Inferno: Fri-Mon: 11.50. Daily: 14.40, 17.30, 20.30; Storks: Fri-Mon: 10.00, 11.50, 12.50, 14.10, 15.10, 17.30. Tues-Thurs: 10.10, 12.15, 13.00, 14.30