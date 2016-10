Cinema listings

Your guide to what's on the big screen this coming week.

Friday 14 October to Thursday 20 October

BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon-Thurs: 13.30, 16.30, 19.30. Sat: 10.30, 13.30, 16.30, 19.30. Sun: 16.00; Miss Saigon: Sun: 12.00, 19.00; Inferno: Fri, Mon-Thurs: 13.45. Daily: 16.45, 19.45; Trolls: Sat & Sun: 10.45; Trolls 3D: Sat & Sun: 13.45; The Girl On The Train: Fri, Mon-Thurs: 14.00, 20.00. Sat & Sun: 17.00, 20.00; Storks: Fri, Mon-Thurs: 17.00. Sat & Sun: 11.00, 14.00.

BRIDLINGTON, SPOTLIGHT THEATREB

(Spa box office 01262 678258)

RSC - King Lear: Sat: 19.00.

MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

Inferno: Fri, Tues-Thurs: 13.45, 17.00. Fri, Mon-Thurs: 19.30. Sat: 16.30. Sat & Sun: 20.00. Sat: 13.30. Sun: 13.15. Sun & Mon: 17.50. Mon: 13.30; The Girl On The Train: Fri, Mon-Thurs: 14.00, 17.00. Fri, Tues-Thurs: 19.45. Sat: 15.30. 17.30, 19.30. Sun: 15.40. Sun & Mon: 20.10; Storks: Sat & Sun: 14.00. Sat: 15.30. Sun: 16.30. Mon: 16.00; Trolls: Sat & Sun: 13.30. Sat: 18.00; Storks: Fri, Mon-Thurs: 13.30; Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon-Thurs: 15.20. Fri, Tues-Thurs: 19.45. Sun: 20.00.

YORK CITY SCREEN

0871 9025726

Inferno: Fri: 15.30 (subtitled), 18.15, 21.00. Sat: 15.10, 18.10, 21.00. Sun: 16.20, 19.15. Mon: 12.30, 15.15, 20.55. Tues: 12.30, 18.10 (subtitled), 20.50. Wed: 11.00 (big scream); 15.20, 18.00, 20.40. Thurs: 15.10, 18.20, 21.00; The Clan: Fri: 12.50. Mon: 15.40. Tues: 12.40. Wed: 18.30. Thurs: 13.30; My Scientology Movie: Fri: 12.30. Sat, Tues: 20.40. Wed: 16.15. Thurs: 16.00; Supersonic: Fri: 20.40. Sat: 12.20. Tues: 15.10; Bridget Jones’s Baby: Fri: 17.55. Sat: 17.50. Sun: 16.05. Mon: 18.00. Tues: 15.20. Wed: 12.40. Thurs: 18.00; The Beatles - Eight Days A Week: Fri: 14.50. Mon: 12.40. Tues: 12.10; Trolls: Sat: 13.10, 15.30. Sun: 11.0, 13.50; Kipper: Fri: 11.30; Gnomeo & Juliet: 10.30 (activities), 11.15 (film); Aloys: Sun: 10.45; The Talented Mr Ripley: Sun: 13.00. Thurs: 10.45; The Bolshoi Ballet Live: Sun: 16.00; Screen Arts Live- Miss Saigon: Sun: 19.00; ROH Live - Cosi Fan Tutte: Mon: 18.30; Kate Plays Christine: Tues: 18.00; Glyndebourne On Tour - Saul: Wed: 12.00; The Greasy Strangler: Wed: 21.00; Dracula: Thurs: 20.50; The Girl On The Train: Fri, Sat: 12.40, 15.20, 18.00, 20.50. Sun: 13.30, 18.40, 21.10. Mon: 13.00, 15.40, 18.10, 20.45. Tues: 13.00, 15.40, 18.20, 21.00. Wed: 13.45, 15.30, 18.10, 20.50. Thurs: 12.40, 15.25, 18.10, 20.45.

SCARBOROUGH, PLAZA

01723 507567

The Girl On The Train: Fri: 14.00, 20.00. Sat: 17.00, 20.00. Mon-Thurs: 14.00, 20.00; Trolls: Sat: noon, 14.00. sun: 10.30, 12.30; Miss Saigon 25th Anniversary Performance and Gala Screening: Sun: 15.00, 19.00.

WHITBY PAVILION

01947 604855

Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fri, Sat, Tues: 14.30. Sun, Mon, Wed: 19.30; Bridget Jones’s Baby: Fri, Sat, Tues: 19.30. Sun, Mon, Wed: 14.30.

YORK REEL

01904 733633

Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon-Thurs: 14.30, 17.30, 20.30. Sat & Sun: 11.30, 14.30, 17.30, 20.30; Deepwater Horizon: Fri, Mon-Thurs: 20.10. Sat & Sun: 20.50; Finding Dory: Sat & Sun: 12.50; The Girl On The Train: Fri, Mon-Thurs: 14.40, 17.20, 20.00. Sat & Sun: 15.20, 18.00, 20.40. Tues: 14.40, 17.20 (subtitled), 20.00; Inferno: Fri, Mon-Thurs: 14.10, 17.10, 20.00. Sat & Sun: 14.50, 17.40, 20.30; Jack Reacher - Never go Back: Thurs: 20.20; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fri, Mon-Thurs: 14.30, 17.20. Sat & Sun: 15.10, 18.00; Storks: Fri, Mon-Wed: 13.20, 15.40, 18.00, 20.20. Sat & Sun: 11.00, 13.20, 15.40, 18.00, 20.20. Thurs: 13.20, 15.40, 18.00; Trolls: Sat & Sun: 10.30, 11.00, 12.40, 13.10; The Secret Life Of Pets: Sat & Sun: 10.40.

MIDDLESBROUGH CINEWORLD

0871 2208000

Doctor Strange 3D D-Box: Tues-Thurs: 20.00; Inferno D-Box: Fri-Wed: 12.20, 15.10, 18.00, 20.50. Thurs: 11.20, 14.10, 17.00, 19.50; Jack Reacher - Never Go Back: Thurs: 18.15, 21.10, 19.10, 20.10; Harry Potter And The Half-Blood Prince: Sat: 10.15; Trolls 3D: Sat & Sun: 12.00, 14.20, 16.40; Trolls: Sat & Sun: 11.20, 13.40, 12.40, 15.00, 17.20. Sat: 16.00, 18.20. Sun: 18.45; Inferno: Fri, Mon-Thurs: 13.20, 16.10. Fri-Wed: 19.00. Daily: 12.20, 15.10, 18.00, 20.50, 11.20, 14.10, 17.00, 19.50; Trolls 3D: Sat & Sun: 12.00, 14.20, 16.40; Trolls: Sat & Sun: 11.20, 13.40, 12.40, 15.00, 17.20. Sat: 16.00, 18.20. Sun: 18.45; Inferno: Fri, Mon-Thurs: 13.20, 16.10. Fri-Wed: 19.00. Daily: 12.20, 15.10, 18.00, 20.50, 11.20, 14.10, 17.00, 19.50; Bridget Jones’s Baby: Fri-Sun, Tues, Wed: 19.30. Fri, Mon-Thurs: 13.10. Daily: 11.30, 14.30, 17.30, 20.30; Deepwater Horizon: Fri, Sat, Mon-Thurs: 12.10, 14.50. Fri, Mon-Thurs: 17.30. Fri-Sun, Tues-Thurs: 21.00. Sun: 11.45. Mon: 21.00 (subtitled); Don’t Breath: Fri, Sat, Tues, Wed: 21.10. Mon: 21.30; The Secret Life Of Pets: Sat & Sun: 10.00; Storks 3D: Fri-Sun, Tues-Thurs: 17.10. Sat & Sun: 12.30. Mon: 16.10; Storks: Fri-sun, Tues-Thurs: 16.10. Daily: 18.30. Fri, Mon-Thurs: 12.30. Fri, Sat, Mon-Thurs: 14.50. Sun: 14.50 (subtgitled). Mon: 17.10;

The Girl On The Train: Daily: 13.10, 15.50, 18.30, 19.40. Fri, Sat, Tues, Wed: 20.40. Fri, Mon-Thurs: 11.40, 14.20, 17.00. Sat: 17.30. Sun: 21.00 (subtitled). Mon: 21.10. Thurs: 21.15; The Magnificent Seven: Fri, Sat, Mon-Wed: 20.10. Fri, Tues, Wed: 11.40, 14.40, 17.40. Sun: 21.10. Mon: 12.30, 15.30. Thurs: 19.30, 12.20, 15.20; Kubo and The Two Strings: Sat: 10.15. Sun: 10.40; Finding Dory: Sat & Sun: 10.00; Ice Age - Collision Course: Sat & Sun: 10.00; Bolshoi Ballet Live - The Golden Age: Sun: 16.00; Miss Saigon 25th Anniversary: Sun: 14.30, 18.30. Mon: 18.30; Batman - Return Of The Caped Crusaders: Mon: 19.30; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Daily: 11.20, 14.20, 17.20, 20.20 (subtitled Thurs).