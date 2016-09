Cinema listings

Your guide to what's on the big screen around the region this weekend.

Friday 30 September to Thursday 6 October

BEVERLEY PARKWAY

01482 968090.Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon-Thurs: 12.45, 14.45, 17.35, 20.25. Sat: 13.10, 17.35, 19.15. Sun: 12.00, 14.45, 17.35, 20.25;

The Magnificent Seven: Sat & Sun: 11.00. Daily: 14.00, 17.00, 19.55; The Girl With All The Gifts: Fri: 18.15. Sat: 17.30. Mon: 16.50. Tues, Wed: 20.40. Thurs: 16.00; The Girl On The Train: Wed & Thurs: 12.30, 15.15, 18.00, 20.10; Kubo and The Two Strings: Sat: 12.30. Sun: 10.00; Pete’s Dragon: Sat & Sun: 12.50; The BFG: Sat & Sun: 10.15; Blair Witch: Fri: 20.50. Mon: 18.00. Tues: 18.30. Wed, Thurs: 15.10; Anthropoid: Fri: 12.30. Sat: 20.10. Tues: 15.45. Wed: 17.25; The Beatles - Eight Days A Week: Fri, Sat: 16.00. Sun: 15.15. Mon: 19.30. Tues: 15.30; Things To Come: Sun: 17.30. Mon: 15.15; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fr, Mon-Wed: 12.20, 17.10. Sat & Sun: 10.00 (subtitled Sun), 14.15, 17.10. Sun: 14.15, 17.10. Thurs: 17.10; Finding Dory: Sat: 10.00, 15.00. Sun: 12.30; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children 3D: Fri, Mon-Thurs: 14.15, 20.00. Sat & Sun: 11.20, 20.00; Deepwater Horizon: Fri, Mon-Thurs: 12.15. Sat & Sun: 13.00. Daily: 15.35, 18.10 (subtitled Mon), 20.45; Captain Fantastic: Fri: 15.20. Sun: 20.10. Mon: 14.00. Tues & Thurs: 13.00;

Swallows And Amazons: Sat: 10.30, 15.15. Sun: 15.00. Thurs: 10.30 (senior screen); Absolutely Fabuous: Thurs: 10.30 (senior screen); Mystery Monster Mon: Mon: 20.15; Oasis - Supersonic + Q & A: Sun: 19.30; The Australian Ballet - Sleeping Beauty: Mon: 19.30.

SCARBOROUGH, PLAZA

01723 507567

Bridget Jones’s Baby (15), Fri, Mon and Tues 2pm, 5pm and 8pm. Sat and Sun 5pm and 8pm. Wed and Thurs 5pm.

The BFG (PG), Sat and Sun at 11.30am.

Disney’s Pete’s Dragon (PG), Sat and Sun 2pm.

The Girl On The Train (15), Wed and Thurs 2pm and 8pm. (Full advance screenings, opens nationally on Friday 7 October).

SCARBOROUGH, STEPHEN JOSEPH THEATRE

01723 370541

NT Live encore - The Threepenny Opera: Wed: 19.00 .

BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children (12A), 2D 4.45pm Fri, Mon-Thur 10.45am 4.45pm Sat and Sun. 3D 1.45pm all week

The Magnificent Seven (12A), 7.45pm all week

Bridget Jones’s Baby (15), 2pm, 5pm and 8pm Fri, Mon-Thur. 11am, 2pm, 5pm and 8pm Sat and Sun.

Deepwater Horizon (12A), 2.15pm, 5.15pm, and 8.15pm Fri, Mon–Thur. 5.15pm and 8.15pm Sat and Sun.

Finding Dory (U), 11.15am and 2.15pm Sat and Sun only.

MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fri, Sat, Sun, Thurs: 19.45. Sat & Sun: 13.30. Mon & Wed: 17.00. Tues: 16.30. Fri, Mon-Thurs: 13.45; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children 3D: Fri & Thurs: 17.00. Sat & Sun: 16.30. Mon & Wed: 19.45; Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon-Thurs: 13.30. Sat & Sun: 17.00, 20.00; The Magnificent Seven: Fri, Mon-Thurs: 13.45. Fri, Mon, Wed, Thurs: 17.00, 19.45. Sat & Sun: 13.45, 17.00, 19.45. Tues: 17.00 (subtitled).

POCKLINGTON ARTS CENTRE

01759 301547

Julieta: Fri: 13.00, 19.30. Sat: 19.30.

YORK REEL

01904 733633

Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon-Thurs: 14.30, 17.30, 18.10, 20.30. Sat & Sun: 11.30, 14.30, 17.30, 18.10, 20.30; Deepwater Horizon: Fri, Mon-Thurs: 14.30, 17.10, 20.00. Sat & Sun: 12.40, 15.20, 18.00, 20.40; The Magnificent Seven: Daily: 14.10, 17.10 (subtitled Tues), 20.10; Miss Peregrine’s Home For Peculiar children: Fri, Mon-Thurs: 14.20, 17.20, 20.20. Sat & Sun: 14.00, 17.00, 20.00; Kubo and The Two Strings: Sun: 10.50; Pete’s Dragon: Sat & Sun: 11.45; Nine Lives: Sat & Sun: 10.30; The BFG:Sat & Sun: 11.20.

BRIDLINGTON, SPOTLIGHT

(Spa box office 01262 678258)

RSC - Cymbeline: Sat: 19.00; Covent Garden Opera - Norma: Sun: 19.15pm.

WHITBY PAVILION

01947 604855

Sing-along-With Calamity Jane: Fri: 19.30. Sun: 14.30 .

MIDDLESBROUGH CINEWORLD

0871 2208000

Sausage Party: Fri, Mon, Tues: 11.10; The Girl With All The Gifts: Fri, Mon: 11.00. Fri-Tues: 13.20, 18.40 (subtitled Mon). Wed & Thurs: 13.30, 18.30; The Magnificent Seven: Daiy: 11.5, 14.15, 17.15, 20.20 (subtitled Sun & Thurs); Finding Dory: Sat & Sun: 11.20; M.S. Dhoni - The Untold Story: Fri-Tues: 19.00; Asterix - The Mansions Of the Gods: Sat & Sun: 10.00; The Jungle Book: Sat & Sun: 10.00; Ice Age - Collision Course: Sat & Sun: 10.00; Bridget Jones’s Baby: Sat & Sun: 10.30. Daily: 11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30; Deepwater Horizon 3D: Fri-Tues: 12.00, 14.40, 17.20, 20.00. Wed & Thurs: 20.00; Harry Potter And The Goblet Of Fire: Sat: 10.45; Pete’s Dragon: Sun: 11.00; The Girl On The Train: Wed & Thurs: 11.30, 12.50, 14.10, 15.30, 16.40, 18.10, 19.50, 20.50; Deepwater Horizon: Fri-Tues: 12.00, 13.00, 14.40, 15.40, 17.20, 18.20, 20.00, 21.00. Wed & Thurs: 11.50, 13.00, 14.30, 15.40, 17.10, 18.20, 20.00, 21.00; Don’t Breath: Fri, Mon, Tues: 11.40, 14.00, 21.20. Sat & Sun: 21.20. Wed & Thurs: 12.50, 21.10; Blair Witch: Fri: 11.20, 16.20. Sat & Sun: 16.20. Mon & Tues: 11.20, 16.20. Wed & Thurs: 16.15; Kubo And The Two Strings: Sat & Sun: 10.50, 13.50 (subtitled Sun); Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children 3D: Sat, Sun, Wed, Thurs: 10.45. Daily: 13.45, 16.45, 19.45; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Fri-Tues: 11.45, 12.45, 14.45, 15.45, 17.45, 20.45. Wed & Thurs: 11.45, 14.45, 17.45, 20.45; Free State Of Jones: Fri-Tues: 13.20, 16.40, 19.50. Wed: 12.50, 16.00, 19.30. Thurs: 13.10, 15.30, 19.40; Swiss Army Man: Fri, Mon, Tues: 11.00 Fri-Tues: 11.00, 16.00, 18.30, 20.50. Wed & Thurs: 11.10, 15.10, 17.40, 20.10