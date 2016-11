Cinema listings

Your guide to what's on the big screen around the region this coming week.

Friday 4 November To Thursday 10 November

BEVERLEY PARKWAY

01482 968090.

Street Cat Named Bob: Fri-Wed: 12.15 (subtitled Sun), 14.45, 18.15, 20.45. Thurs: 12.15, 14.45, 18.00, 20.45; The Accountant: Fri-Wed: 12.30, 15.20, 17.10, 20.00. Thurs: 11.40, 14.35, 17.10, 20.00; Storks: Sat & Sun: 10.20, 12.35; Trolls: Fri, Mon: 15.45. Sat: 12.55, 15.00. Sun: 12.40, 15.00. Tues: 16.10. Wed: 15.40; Trolls 3D: Sat & Sun: 10.00; Bridget Jones’s Baby: Fri & Sat: 20.15. Tue: 12.40. Wed: 17.55; Doctor Strange: Fri, Mon: 12.50, 15.30, 20.30. Sat, Sun: 09.55, 12.50, 15.30, 20.30. Tues: 12.10, 15.30, 20.30. Wed, Thurs: 12.40, 15.15, 20.30; Doctor Strange 3D: Fri-Wed: 17.15. Thurs: 16.50;

I, Daniel Blake: Fri: 14.55, 18.10. Sat & Sun: 18.10. Mon: 12.35, 14.55, 18.10 (subtitled). Tues: 14.55, 18.10. Wed: 12.10, 14.55. Thurs: 15.35; The Girl On The Train: Fri, Mon: 12.10, 18.00. Sat: 18.00. Tues: 20.15. Wed: 20.40; Jack Reacher - Never Go Back: Fri-Mon: 14.45, 20.35. Tues: 14.45. Wed: 12.15, 17.50. Thurs: 17.30; Arrival: Thurs: 12.50, 18.00; Hunt For The Wilderpeople: Fri: 12.35. Sun: 20.15; The BFG: Sat & Sun: 10.15; Jason Bourne: Thurs: 10.30 (senior screen); Cae Society: Thurs: 10.30 (senior screen); The Light Between Oceans: Fri: 12.45, 17.20, 19.50. Sat & Sun: 12.00, 17.20, 19.50. Mon: 12.45, 17.20, 19.50. Tues: 12.05, 17.20, 19.50. Wed: 12.40, 17.15, 19.50. Thurs: 11.00 (parent & baby)13.55, 20.15; Mystery Movie: Mon: 20.15; Beverley Film Society - Weiner: Thurs: 19.30; Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children: Sat: 10.00, 15.10. Sun: 9.55; Bolshoi - The Bright Stream: Sun: 15.00; Beverley On Film - From The Yorkshire Film Archive: Tues: 13.00, 19.00.

BRIDLINGTON FORUM

01262 676767

Doctor Strange: Fri, Mon-Thurs: 13.30, 16.30, 19.30. Sat & Sun: 10.30, 13.30, 16.30, 19.30; A Street Cat Named Bob: Fri, Mon-Thurs: 13.45. Daily: 16.45, 19.45; Trolls: Sat & Sun: 10.45; Trolls 3D: Sat & Sun: 13.45; Storks: Sat & Sun: 10.40, 13.40; Jack Reacher - Never Go Back: Fri, Mon-Thurs: 13.40. Daily: 16.40, 19.40.

MALTON, THE PALACE CINEMA

Box Office 01653 600008/ Info Line 01653 698899

The Light Between Oceans: Fri, Mon-Thurs: 13.30, 17.00, 19.30. Sat: 17.20. Sun: 17.30. Sat & Sun: 15.30; I, Daniel Blake: Fri, Mon-Thurs: 13.45 (subtitled Tues). Sat: 20.10. Sat: 20.10; Trolls: Sat: 13.15, 15.10. Sun: 13.30. Sat & Sun: 18.10. Fri, Sat, Mon-Thurs: 20.10; ; Storks: Sat: 13.30, 15.30. Sun: 13.15; Doctor Strange: Fri, Mon-Thurs: 17.00. Sat: 17.05. Sun: 15.10. Fri, Mon & Thurs: 19.45. Fri, Mon-Thurs: 15.30. Sat & Sun: 13.15. Sun: 20.10; Doctor Strange 3D: Tues & Wed: 19.45; Miss Saigon - Encore: Sun: 16.30; Starfish: Fri, Mon-Thurs: 13.30; Bridget Jones’s Baby: Fri, Mon & Tues: 17.45; The Girl On The Train: Wed & Thurs: 17.45 .

POCKLINGTON ARTS CENTRE

01759 301547

Pete’s Dragon: Sat: 10.30.

SCARBOROUIGH PLAZA

01723 507567

Trolls: Sat & Sun: 11.00, 13.00; Doctor Strange: Daily: 15.15, 20.15; Inferno: Daily: 18.00. Mon-Thurs: 13.00.



WHITBY PAVILION

01947 604855

No screenings this week.

YORK CITY SCREEN

0871 9025726

The Accountant: Fri: 18.00, 20.50. Sat: 18.30, 20.50. Sun: 14.40, 17.45, 20.40. Mon: 12.00, 15.00, 17.55, 20.50. Tues: 12.30, 15.10, 18.00. Wed: 12.30, 14.50, 17.50, 20.50. Thurs: 12.40, 14.55, 17.50, 20.40; The Light Between Oceans: Fri: 12.25 (subtitled), 17.45. Sat: 12.30, 17.55. Sun: 17.55. Mon: 15.20, 20.40. Tues: 12.10, 20.40 (subtitled). Wed: 11.00 (big scream), 15.45, 20.40. Thurs: 11.55, 18.00; Ethel & Ernest: Tues: 18.20. Thurs: 13.00; Doctor Strange: Fri: 18.10, 21.00. Sat: 13.20, 15.55, 18.05, 21.15. Sun: 12.00, 17.35, 20.20. Mon: 15.30, 18.10, 21.00. Tues: 15.25, 18.10, 20.50. Wed: 15.25, 18.10. Thurs: 15.35, 18.20, 21.00; Doctor Strange 3D: Wed: 21.00; I, Daniel Blake: Fri: 15.20, 20.40. Sat: 15.30, 20.40. Sun: 20.50. Mon: 12.50, 18.20. Tues: 16.00. Wed: 18.40. Thurs: 15.25; Girl On The Train: Mon: 12.40; Aesthetica Short Film Festival: Fri-Sun: Various times; Bing Prog 10: Fri: 11.30; The Secret Life Of Pets: Sat: 10.30 (activities), 11.15 (film); In Pursuit Of Silence: Sun: 10.45; Sister Act: Sun: 12.40. Thurs: 10.45; The Bright Stream - Bolshoi Ballet Live: Sun: 15.00; ROH Encore - Anastasia: Tues: 12.00; Black: Tues: 9.00; RSC Encore - King Lear: Wed: 12.00; The Inisible Man: Thurs: 20.50.